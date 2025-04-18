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Потери России по состоянию на 18 апреля: Генштаб обновил данные
Оккупанты имеют большие потери в технике.
По состоянию на утро 18 апреля ВСУ уничтожили 938 970 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1530 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 938 970 (+1530) человек,
танков ‒ 10662 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22257 (+40) ед,
артиллерийских систем – 26530 (+88) ед,
РСЗО – 1367 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1136 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 33065 (+140),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 44954 (+312) ед,
специальная техника – 3858 (+51).
Напомним, военный эксперт Андрей Лакийчук заявил, что потери россиян в 2025 году превысили показатели предыдущих лет. По его словам, нынешние боевые действия в Донецкой области, в частности в районе Покровска, стали для армии РФ еще более утомительными.