ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
385
Время на прочтение
1 мин

Потери России по состоянию на 18 апреля: Генштаб обновил данные

Оккупанты имеют большие потери в технике.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

По состоянию на 18 апреля 2025 уничтожено почти 939 тыс. оккупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 18 апреля ВСУ уничтожили 938 970 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1530 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 938 970 (+1530) человек,

  • танков ‒ 10662 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22257 (+40) ед,

  • артиллерийских систем – 26530 (+88) ед,

  • РСЗО – 1367 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1136 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33065 (+140),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 44954 (+312) ед,

  • специальная техника – 3858 (+51).

Напомним, военный эксперт Андрей Лакийчук заявил, что потери россиян в 2025 году превысили показатели предыдущих лет. По его словам, нынешние боевые действия в Донецкой области, в частности в районе Покровска, стали для армии РФ еще более утомительными.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie