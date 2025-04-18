Потери России по состоянию на 18 апреля: Генштаб обновил данные

По состоянию на 18 апреля 2025 уничтожено почти 939 тыс. оккупантов. / © Associated Press

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По состоянию на утро 18 апреля ВСУ уничтожили 938 970 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1530 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 938 970 (+1530) человек,

танков ‒ 10662 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22257 (+40) ед,

артиллерийских систем – 26530 (+88) ед,

РСЗО – 1367 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1136 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33065 (+140),

крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 44954 (+312) ед,

специальная техника – 3858 (+51).

Напомним, военный эксперт Андрей Лакийчук заявил, что потери россиян в 2025 году превысили показатели предыдущих лет. По его словам, нынешние боевые действия в Донецкой области, в частности в районе Покровска, стали для армии РФ еще более утомительными.

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Дата публикации 14:11, 17.04.25 Количество просмотров 19 Минута! К бою! Репортаж с фронта - воины тушат вражеские цели | Запорожье