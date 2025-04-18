Ученые раскрыли тайну “скользящих камней” Долины Смерти

В Долине Смерти в Калифорнии уникальное сочетание погодных условий заставляет двигаться огромные валуны / © StarWars

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Рейстрек-Плайя — это плоское дно давно пересохшего озера в Калифорнии, усеянное сотнями загадочных, движущихся камней. Эти валуны, также известные как «скользящие камни», оставляют следы длиной до 460 метров, дрейфуя по поверхности без видимой причины. Но недавнее исследование раскрыло тайну этих загадочных каменных кочевников.

Об этом пишет Live Science.

Над загадкой «скользящих камней» исследователи ломали головы с середины 1900-х годов, но до 2013 года никто на самом деле не видел и не зафиксировал перемещение камней. Однако было совершенно очевидно, что они периодически двигались и оставляли за собой следы перемещений.

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Рейстрек-Плайя, которая простирается почти на 5 км в длину и более чем на 3 км в ширину, образовалась около 10 000 лет назад, когда древнее озеро испарилось в результате изменения климата. С тех пор плоское дно высохшего озера оживляют только камни, которые скатываются с окрестных гор в результате эрозии. Примечательно, что некоторые валуны в Рейстрек-Плайя весят около 320 килограммов.

В исследовании, опубликованном в 2014 году, ученые наконец зафиксировали передвижение этих валунов. Исследователи прикрепили на 15 камней GPS-приборы, которые активировались, если камень перемещался, и установили покадровую камеру для наблюдения за ними. Команда также установила метеостанцию ​​с высоким разрешением, чтобы улавливать мельчайшие изменения скорости ветра.

Эксперимент дал ответы за удивительно короткий промежуток времени, учитывая, что движущиеся камни могут оставаться на одном месте более десяти лет без движения. В период с декабря 2013 года по январь 2014 года исследователи зафиксировали движение более 60 валунов, которые перемещались со скоростью от 2 до 5 метров в минуту.

Анализ наблюдений за «скользящими камнями» показал, что за их перемещениями стоит редкое сочетание осадков и ветра. Хотя ученые уже подозревали, что именно ветер толкал камни, было неясно, почему перемещения были спорадическими. Еще один вопрос, на который не было ответа, заключался в том, почему несколько камней, но не все, показывали идеально параллельные следы, включая некоторые с синхронными резкими поворотами и разворотами направления.

Исследование показало, что «скользящие камни» начинают двигаться, когда на поверхности земли ночью после дождя образуется тонкий, «смазочный» слой льда. Утреннее солнце нагревает и растапливает лед, образуя плавающие панели, которые могут толкать одновременно несколько камней в одном направлении и со скоростью, определяемой ветром.

Напомним, ученые утверждают, что цвет океанов не всегда был голубым и в будущем он может измениться.