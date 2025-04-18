Магнитная буря 18 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В Украине 18 апреля ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-Индекс 4.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

В течение почти трех недель магнитная буря была очень мощной – красного уровня. Специалисты фиксировали К-индексы 5,6 и 7 – из девяти возможных.

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Магнитная буря 18 апреля.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, среди симптомов недомогания наиболее распространены головная боль, повышенное или пониженное давление, тошнота и т.д.