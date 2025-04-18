ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 18 апреля: какая ее мощность

дополняется

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В Украине 18 апреля ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-Индекс 4.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

В течение почти трех недель магнитная буря была очень мощной – красного уровня. Специалисты фиксировали К-индексы 5,6 и 7 – из девяти возможных.

Магнитная буря 18 апреля.

Магнитная буря 18 апреля.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, среди симптомов недомогания наиболее распространены головная боль, повышенное или пониженное давление, тошнота и т.д.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
167
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie