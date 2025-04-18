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Магнитная буря 18 апреля: какая ее мощность
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В Украине 18 апреля ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-Индекс 4.
Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.
В течение почти трех недель магнитная буря была очень мощной – красного уровня. Специалисты фиксировали К-индексы 5,6 и 7 – из девяти возможных.
Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, среди симптомов недомогания наиболее распространены головная боль, повышенное или пониженное давление, тошнота и т.д.