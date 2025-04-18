Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 18 апреля

В пятницу будет тепло / © Pixabay

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Сегодня, 18 апреля, синоптики прогнозируют украинцам теплую погоду.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления», — говорится в сообщении.

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Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем будет +19…24°С. На побережье морей будет +15…20°С.

На Киевщине и в столице будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагают. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем будет в пределах +19…24°С.

Напомним, в Сумской области жители села Русановка Роменского района стали свидетелями необычного природного явления — радужных облаков.