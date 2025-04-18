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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
343
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 18 апреля

В некоторых регионах ожидаются осадки, на остальной территории тепло и сухо.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В пятницу будет тепло

В пятницу будет тепло / © Pixabay

Сегодня, 18 апреля, синоптики прогнозируют украинцам теплую погоду.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления», — говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем будет +19…24°С. На побережье морей будет +15…20°С.

На Киевщине и в столице будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагают. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем будет в пределах +19…24°С.

Напомним, в Сумской области жители села Русановка Роменского района стали свидетелями необычного природного явления — радужных облаков.

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Дата публикации
Количество просмотров
343
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