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- Украина
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 18 апреля
В некоторых регионах ожидаются осадки, на остальной территории тепло и сухо.
Сегодня, 18 апреля, синоптики прогнозируют украинцам теплую погоду.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
«Погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления», — говорится в сообщении.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем будет +19…24°С. На побережье морей будет +15…20°С.
На Киевщине и в столице будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагают. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем будет в пределах +19…24°С.
Напомним, в Сумской области жители села Русановка Роменского района стали свидетелями необычного природного явления — радужных облаков.