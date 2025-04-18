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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

День ангела 18 квітня: кого та як вітати з іменинами

18 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 18 квітня, день ангела

Який сьогодні, 18 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 18 квітня

18 квітня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Віктора, Івана, Тамару.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві легко вчиться. В дорослому віці стає працьовитим, успішним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві сміливий, вихований. В дорослому віці стає дружелюбним, ціленаправленим.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві завзятий. В дорослому віці стає успішним, працьовитим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві відважний. В дорослому віці стає неквапливим.

Тамара — давньоєврейське ім’я, перекладається як “фінікова пальма”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає відповідальною.

День ангела 18 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 18 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, даруючи тобі підтримку, тепло та захист у кожному кроці життя. Нехай твоя душа розцвітає від радості, а серце наповнюється миром і гармонією!

***

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від будь-яких негараздів, дарував натхнення та силу для досягнення всіх твоїх мрій. Нехай цей день принесе тобі багато радості та благословення!

***

Нехай цей день буде особливим для тебе, адже твої небесні покровителі дарують тобі свою опіку і захист. Бажаю тобі безмежної удачі, щастя і благополуччя, щоб ти завжди йшов правильним шляхом, а твій ангел був тобі вірним другом і помічником!

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Вітаю з днем ангела! Бажаю тобі безліч радощів, спокою в душі та любові у серці. Нехай твій ангел-охоронець супроводжує тебе завжди, даруючи благословення і світло на твоєму шляху. Нехай у твоєму житті буде якомога більше чудових митей!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі невичерпного щастя, гармонії в серці та удачі у всіх починаннях. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх труднощів і допомагає знаходити правильні рішення в будь-якій ситуації!

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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