День ангела 18 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 апреля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 18 апреля

18 апреля 2025 поздравьте с именинами Антона, Василия, Виктора, Ивана, Тамару.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве легко учится. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, успешным.

Василий — древнегреческое имя, переводится как “царь”. В детстве смел, воспитан. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, целеустремленным.

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Виктор — латинские корни, толкуется как “победитель”. В детстве упорный. Во взрослом возрасте становится успешным, трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве отважен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Тамара — древнееврейское имя, переводится как “финиковая пальма”. В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится ответственным.

День ангела 18 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с чудесным праздником — Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, даря тебе поддержку, тепло и защиту в каждом шагу жизни. Пусть душа твоя расцветает от радости, а сердце наполняется миром и гармонией!

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Поздравляю тебя с чудесным праздником — Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от всяких невзгод, даровал вдохновение и силу для достижения всех твоих мечтаний. Пусть этот день принесет тебе много радости и благословения!

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Пусть этот день будет особенным для тебя, ведь твои небесные покровители дарят тебе свою опеку и защиту. Желаю тебе безграничной удачи, счастья и благополучия, чтобы ты всегда шел по правильному пути, а твой ангел был тебе верным другом и помощником!

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Поздравляю с днем ангела! Желаю тебе множество радостей, покоя в душе и любви в сердце. Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя всегда, даря благословение и свет на твоем пути. Пусть в твоей жизни будет как можно больше замечательных мгновений!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю тебе неисчерпаемого счастья, гармонии в сердце и удачи во всех начинаниях. Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя от всех затруднений и помогает находить правильные решения в любой ситуации!