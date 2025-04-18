Полиция сняла пассажирку с рейса из-за чипсов: что произошло

Чипсы Pringles / © Freepik

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Полиция вывела женщину из самолета авиакомпании Ryanair после того, как она съела чипсы Pringles перед тем, как заплатить. Это произошло после того, как мужчину с инвалидностью, который должен был лететь из Манчестера в Афины, бесцеремонно высадили из самолета за несколько минут до взлета.

Как пишет Mirror, 55-летняя Энн-Мари Мюррей попросила чипсы, воду и колу стоимостью 7 фунтов стерлингов (около 383 гривны) во время полета из Тенерифе в Бристоль 28 марта. Но она не смогла заплатить, когда бортовой карточный автомат не принимал оплату, а у нее не было наличных денег.

Прибыло трое полицейских и посадили британку на заднее сиденье своего фургона. Авиакомпания заявила, что экипаж «заранее вызвал полицию после того, как пассажирка начала нарушать порядок». Но Энн-Мари сказала: «Я не нарушала порядок. Я не повышала голос. Я делала все возможное, чтобы заплатить. Я пыталась нажать и заплатить, но автомат не работал. Они попробовали с другим автоматом, и когда он тоже не сработал, я предложила заплатить наличными, когда мы приземлимся, но они сказали, что я не могу этого сделать».

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Энн-Мари из Глостера рассказала, что ее партнер спросил стюарда, хотят ли они получить назад Pringles и получил ответ «нет».

Она добавила: «Я подумала, что это шутка, когда экипаж сказал, что вызвал полицию. Я была в шоке, когда полиция поднялась на борт и нас попросили уйти. Это было так стыдно. Я сделала все, что могла, чтобы решить эту проблему. Затем они сказали полиции, что я отказалась платить, но это не так. Я хотела заплатить, но моя карточка не работала, а наличных денег у меня не было».

Энн-Мари приехала на Канарские острова со своим партнером на четырехдневный мини-отпуск, чтобы отпраздновать свой день рождения, и говорит, что этот инцидент испортил ее поездку.

Она говорит, что ранее была свидетелем того, как другой пассажир пытался заплатить за билет картой с чипом и пин-кодом того же банка на другом рейсе Ryanair, и была шокирована тем, что персонал не применил более прагматичный подход.

«К счастью, полицейские были очень любезны, и после того как я объяснила ситуацию, они отвели меня в банкомат, и я смогла заплатить 7 фунтов стерлингов. Офицеры смеялись и не могли в это поверить. После того, как я заплатила, экипаж сказал мне, что нам запрещено летать с Ryanair, но после случившегося я все равно больше никогда не полечу с ними», — добавила она.

Полиция Эйвона и Сомерсета заявила: «Мы получили сообщение о пассажирке, которая нарушала общественный порядок на прибывшем в аэропорт Бристоля рейсе. Полицейские прибыли на место, но быстро выяснили, что это связано с гражданским спором, и не приняли никаких мер».

В Ryanair заявили: «Во время этого рейса эта пассажирка пыталась приобрести еду на борту, однако ее карта не прошла оплату. Пока экипаж пытался решить проблему с оплатой, эта пассажирка продолжала игнорировать указания экипажа, потребляла продукты до оплаты, а затем начала нарушать порядок на борту. По прибытии в аэропорт Бристоля самолет встретила местная полиция, и эта пассажирка была снята с рейса. Ryanair придерживается строгой политики нулевой толерантности к ненадлежащему поведению пассажиров и будет продолжать принимать решительные меры для борьбы с недисциплинированным поведением пассажиров, гарантируя, что все пассажиры и экипаж путешествуют в безопасной и уважительной среде, без лишних препятствий».

Напомним, шокированные люди собирали разбросанные по дороге пачки наличных после ограбления самолета в аэропорту.