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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
3 хв

Поліція зняла пасажирку з рейсу через чипси: що сталося

Члени екіпажу викликали правоохоронців та заборонили подальші подорожі рейсами Ryanair.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Чипси Pringles

Чипси Pringles / © Freepik

Поліція вивела жінку з літака авіакомпанії Ryanair після того, як вона з’їла чипси Pringles перед тим, як заплатити. Це сталося після того, як чоловіка з інвалідністю, що мав летіти з Манчестера до Афін, безцеремонно висадили з літака за декілька хвилин до зльоту.

Як пише Mirror, 55-річна Енн-Марі Мюррей попросила чипси, воду і колу вартістю 7 фунтів стерлінгів (близько 383 гривні) під час польоту з Тенеріфе до Брістоля 28 березня. Але вона не змогла заплатити, коли бортовий картковий автомат не приймав оплату, а у неї не було готівки.

Прибули троє поліцейських і посадили британку на заднє сидіння свого фургона. Авіакомпанія заявила, що екіпаж «заздалегідь викликав поліцію після того, як пасажирка почала порушувати порядок». Але Енн-Марі сказала: «Я не порушувала порядок. Я не підвищувала голос. Я робила все можливе, щоб заплатити. Я намагалася натиснути і заплатити, але автомат не працював. Вони спробували з іншим автоматом, і коли він також не спрацював, я запропонувала заплатити готівкою, коли ми приземлимося, але вони сказали, що я не можу цього зробити».

Енн-Марі з Глостера розповіла, що її партнер запитав стюарда, чи хочуть вони отримати назад Pringles, і отримав відповідь «ні».

Вона додала: «Я подумала, що це жарт, коли екіпаж сказав, що викликав поліцію. Я була шокована, коли поліція піднялася на борт і нас попросили піти. Це було так соромно. Я зробила все, що могла, щоб вирішити цю проблему. Потім вони сказали поліції, що я відмовилася платити, але це не так. Я хотіла заплатити, але моя картка не працювала, а готівки у мене не було».

Енн-Марі приїхала на Канарські острови зі своїм партнером на чотириденну мінівідпустку, щоб відсвяткувати свій день народження, і каже, що цей інцидент зіпсував її поїздку.

Вона каже, що раніше була свідком того, як інший пасажир намагався заплатити за квиток картою з чипом і пін-кодом того ж банку на іншому рейсі Ryanair, і була шокована тим, що персонал не застосував більш прагматичний підхід.

«На щастя, поліцейські були дуже люб’язні, і після того, як я пояснила ситуацію, вони відвели мене до банкомату, і я змогла заплатити 7 фунтів стерлінгів. Офіцери сміялися і не могли в це повірити. Після того, як я заплатила, екіпаж сказав мені, що нам заборонено літати з Ryanair, але після того, що сталося, я все одно більше ніколи не полечу з ними», — додала вона.

Поліція Ейвона і Сомерсета заявила: «Ми отримали повідомлення про пасажирку, яка порушувала громадський порядок на рейсі, що прибув до аеропорту Брістоля. Поліцейські прибули на місце, але швидко з’ясували, що це пов’язано з цивільним спором, і не вжили жодних заходів».

У Ryanair заявили: «Під час цього рейсу ця пасажирка намагалася придбати їжу на борту, проте її картка не пройшла оплату. Поки екіпаж намагався вирішити проблему з оплатою, ця пасажирка продовжувала ігнорувати вказівки екіпажу, споживала продукти до оплати, а згодом почала порушувати порядок на борту. Після прибуття до аеропорту Брістоля літак зустріла місцева поліція, і цю пасажирку було знято з рейсу. Ryanair дотримується суворої політики нульової толерантності до неналежної поведінки пасажирів і продовжуватиме вживати рішучих заходів для боротьби з недисциплінованою поведінкою пасажирів, гарантуючи, що всі пасажири та екіпаж подорожують у безпечному та шанобливому середовищі, без зайвих перешкод».

Нагадаємо, шоковані люди збирали розкидані дорогою пачки готівки після пограбування літака в аеропорту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
229
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