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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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В Украине продают паски с каннабисом: в церкви резко отреагировали

Митрополит Александр Драбинко раскритиковал паски с каннабисом.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Каннабис в пасках

Паска с каннабисом / © Unsplash

В Украине накануне Пасхи появился неоднозначный кулинарный эксперимент — паски с добавлением каннабиса. Однако подобная инновация вызвала резкую критику со стороны духовенства.

Об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский православной церкви Украины Александр Драбинко в комментарии OBOZ.UA.

В кафе появилось неоднозначное предложение — паски с добавлением каннабиса. Митрополит назвал такую паску «кощунством» и отметил, что «среди учеников Христовых и Иуда был» и всегда найдется ингредиент, который исказит великую идею.

«Пасха является символом Евхаристии, символом Хлеба Жизни, символом Агнца Божьего, Христа Спасителя, который принес себя в жертву. Поэтому в этом случае это кощунство над самой идеей паски», — подчеркнул митрополит Александр.

Ранее мы сообщали, почему итальянский рождественский десерт стал пасхальным в Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
253
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