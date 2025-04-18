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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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В Україні продають паски з канабісом: в церкві різко відреагували

Митрополит Олександр Драбинко розкритикував паски з канабісом.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Канабіс у пасках

Паска з канабісом / © Unsplash

В Україні напередодні Великодня з’явився неоднозначний кулінарний експеримент — паски з додаванням канабісу. Однак така інновація викликала різку критику з боку духовенства.

Про це розповів митрополит Переяславський та Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко в коментарі OBOZ.UA.

В кафе з’явилася неоднозначна пропозиція — паски з додаванням канабісу. Митрополит назвав таку паску «блюзнірством» та зазначив, що «серед учнів Христових і Іуда був» та завжди знайдеться інгредієнт, який спотворить велику ідею.

«Паска є символом Євхаристії, символом Хліба Життя, символом Агнця Божого, Христа Спасителя, який приніс себе у жертву. Тому в цьому випадку це блюзнірство над самою ідеєю паски», — підкреслив митрополит Олександр.

Раніше ми повідомляли, чому італійський різдвяний десерт став великоднім в Україні.

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