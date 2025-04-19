Путін уже не вперше пообіцяв святкове "перемир’я"

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Президент держави-агресорки Володимир Путін, який у суботу, 19 квітня, оголосив так зване Великоднє «перемир’я», уже не вперше обіцяє припинення вогню на час великих християнських свят.

Про це нагадав українский журналіст Денис Казанський.

«Усе це вже було у січні 2023 року. Тоді психопат із перекошеною харьою оголосив перемир’я на 36 годин на Різдво», — написав він.

Реклама

Журналіст зазначив, що тоді російська армія не припиняла вогонь ні на годину.

Про порушення так званого «різдвяне перемир’я», яке окупанти мали розпочати від 12:00 6 грудня 2023 року, повідомила представниця Міноборони США Лора Купер.

Російські війська не зупиняли бойових дій, хоча напередодні президент Володимир Путін взяв на себе одностороннє припинення вогню.

Нагадаємо, після смертоносного удару російських терористів по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що для держави-агресорки, яка декларує себе «Святою Руссю», насправді немає нічого святого.