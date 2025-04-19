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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
234
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Світоліна з розгромом вийшла до фіналу турніру в Руані

У півфіналі Еліна розібралася з румункою Єленою-Габріелою Русе.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.

У півфіналі 30-річна уродженка Одеси здобула розгромну перемогу над румункою Єленою-Габріелою Русе (№90 WTA) – 6:0, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 2 хвилини. Світоліна 4 рази подавала навиліт, не робила подвійних помилок і використала 5 з 11 брейкпойнтів.

Світоліна вперше за 16 місяців дісталася фіналу на змаганнях WTA. До цього востаннє їй це вдалося у січні 2024 року на турнірі WTA 250 у новозеландському Окленді. Тоді українка у фіналі програла американці Корі Гауфф.

У матчі за титул Еліна зіграє проти сербки Ольги Данилович. Матч відбудеться у неділю, 20 квітня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.

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Дата публікації
Кількість переглядів
234
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