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Свитолина с разгромом вышла в финал турнира в Руане
В полуфинале Элина разобралась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) вышла в финал турнира WTA 250 во французском Руане.
В полуфинале 30-летняя уроженка Одессы одержала разгромную победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (№90 WTA) – 6:0, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Свитолина 4 раза подавала навылет, не совершала двойных ошибок и использовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
Свитолина впервые за 16 месяцев добралась до финала на соревнованиях WTA. До этого последний раз ей это удалось в январе 2024 года на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде. Тогда украинка в финале проиграла американке Кори Гауфф.
В матче за титул Элина сыграет против сербки Ольги Данилович. Матч состоится в воскресенье, 20 апреля.
Ранее сообщалось, что Свитолина и еще три украинских теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.