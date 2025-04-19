Трамп не успевает к Пасхе: почему перемирие почти провалилось и кто теперь диктует условия

Путин против даже обсуждения мира / © Associated Press

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Несмотря на стремление администрации Дональда Трампа достичь перемирия в Украине до Пасхи или до 9 мая, этого не произошло, и перспектива подобного соглашения выглядит еще менее вероятной.

Об этом пишет британский политический аналитик Марк Галеотти на страницах издания The Times, передает УНИАН.

По его мнению, сейчас Москва, Киев и Вашингтон лишь цементируют свои позиции вместо того, чтобы идти на реальные компромиссы. Особенно жесткой остается позиция Кремля, который не просто не хочет мира, а стремится к новому «великому соглашению» с США.

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«Для Путина даже самое обсуждение мира является уступкой», — считает Галеотти.

Речь идет не только о территориях Украины. По словам Галеотти, Путин рассматривает сложившуюся ситуацию как шанс изменить архитектуру безопасности в Европе и восстановить статус России как великого государства. Это подтверждают слова представителя Трампа в России Стива Виткоффа, обсуждавшего на встрече с Путиным не только Украину, но и пятую статью НАТО о коллективной обороне.

В Москве, по словам аналитика, не все поддерживают неуступчивость Путина. Часть элит опасается, что Россия может упустить возможность завершить войну на выгодных условиях еще до того, как в 2025 году возникнет угроза истощения военных запасов и экономический кризис.

Похожий раскол возник и в самой администрации США: в то время как Виткофф убежден в близости прорыва, госсекретарь Марко Рубио и сам Трамп начали публично говорить об отказе США участвовать в мирном процессе.

Киев пытается удержать внимание США — на днях был подписан меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых, хотя там и не предусмотрены никакие гарантии безопасности для Украины. Это, по словам Галеотти, может быть попыткой сохранить хоть какую-нибудь поддержку Запада.

По мнению эксперта, следующие две недели могут оказаться решающими: именно тогда проходит 100 дней президентства Трампа, и Белый дом будет вынужден принять принципиальное решение.

Напомним, по словам помощника президента России по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, администрация президента США Дональда Трампа не предлагает «умных идей» по прекращению войны в Украине.