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В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО
Следует оставаться в укрытиях.
В Киеве и области вечером 19 апреля раздается воздушная тревога. Есть ракетная опасность.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Ракетная опасность для Киевской области", - отмечали в Воздушных силах.
Стало известно, что ПВО работает по дронам армии РФ.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве и ряде областей 18 апреля по состоянию на 14:12 объявлена воздушная тревога, постепенно охватившая всю Украину.