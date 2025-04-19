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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Следует оставаться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В Киеве и области вечером 19 апреля раздается воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Ракетная опасность для Киевской области", - отмечали в Воздушных силах.

Стало известно, что ПВО работает по дронам армии РФ.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве и ряде областей 18 апреля по состоянию на 14:12 объявлена воздушная тревога, постепенно охватившая всю Украину.

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