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- Війна
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У Києві оголошена повітряна тривога: працює ППО
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У Києві та області ввечері 19 квітня лунає повітряна тривога. Є ракетна небезпека.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Ракетна небезпека для Київської області”, — зазначали у Повітряних силах.
Стало відомо, що ППО працює по дронах армії РФ.
“На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, — зазначив мер Києва Віталій Кличко.