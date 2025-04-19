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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: працює ППО

Доповнюється…

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У Києві та області ввечері 19 квітня лунає повітряна тривога. Є ракетна небезпека.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Ракетна небезпека для Київської області”, — зазначали у Повітряних силах.

Стало відомо, що ППО працює по дронах армії РФ.

“На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, — зазначив мер Києва Віталій Кличко.

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