"Прилет" по мосту в Запорожье, раненые люди: РФ устроила террор в городах Украины и продолжает атаку (карта)

Воздушная тревога / © ТСН

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В ночь на 6 октября российские войска запустили по Украине 137 ударных беспилотников разных типов, в том числе 49 реактивных. По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили и подавили 114 вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Сколько целей уничтожило ПВО

По данным Воздушных сил, противник применил БпЛА типа Shahed, Гербера, Бандероль/Дань-Т, а также дроны-имитаторы Пародия. Запуски производились с территории РФ, временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, а также с акватории Азовского моря.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В то же время, зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 17 локациях. Еще на четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

Атака на утро продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько враждебных БпЛА. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Что в небе сейчас

По данным защитников неба:

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реактивные БпЛА на Славутиче с северо-востока;

БпЛА на Сумы с севера;

реактивный БпЛА на Мену на Черниговщине с севера;

Первые последствия атак

Киев

Утром 6 октября в Оболонском районе Киева обломки вражеского беспилотника упали на здание учебного заведения , в результате чего загорелась крыша. На место прибыли экстренные службы, информация о пострадавших и масштабах повреждений уточнялась.

Впоследствии спасатели сообщили, что возгорание было незначительным и его ликвидировали. В столице на тот момент продолжалась воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.

Запорожье

Утром 6 октября российские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье, из-за последствий удара движение по переправе временно ограничили. Сначала сообщалось о двух пострадавших мужчинах, однако впоследствии количество травмированных возросло до пяти — среди них две женщины и работники Красного Креста.

Одесса

В ночь на 6 октября российские войска атаковали Одессу . В результате удара повреждено здание одного из частных предприятий.

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На объекте вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Сейчас на месте идет ликвидация последствий российского удара.

Днепропетровщина

В Днепропетровской области утром 6 октября российские войска почти 20 раз атаковали три района области беспилотниками. В результате ударов пострадали два человека.

На Никопольщине под вражеским огнем оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Томаковская и Красногригорьевская общины. Поврежден частный дом и автомобиль.

На Криворожье кафиры ударили по Зеленодольской общине, где возник пожар. В Синельниково россияне атаковали предприятие — там тоже вспыхнул пожар.

Напомним, Россия с июля усилила удары по украинским черноморским портам , из-за чего значительная часть портовой инфраструктуры повреждена, а экспорт зерна оказался под угрозой. По оценкам Financial Times, до 11 млн. тонн аграрной продукции могут остаться без достаточных мощностей для хранения. Если ситуация не изменится, потери Украины от недополученного экспорта могут составить $8 млрд к середине 2027 года. Российские атаки также создают опасность для гражданского судоходства и могут повлиять на поставки украинского зерна в Египет, Турцию, Индию и другие страны.

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