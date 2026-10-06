«Как в случае с Чернобылем»: экс-офицер ЦРУ рассказал, что Кремль скрывает о чуме

Что Кремль скрывает о чуме / © Associated Press

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Угроза вспышки легочной чумы после гибели работницы сибирского научно-исследовательского института является неутешительным сигналом для российского диктатора Владимира Путина, который сталкивается с экономическими трудностями и затяжной войной в Украине, унесшей сотни тысяч жизней россиян.

Об этом пишет Fox News.

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Россияне скрывают данные о чуме так же как о Чернобыльской катастрофе

По словам бывшего офицера ЦРУ Дэна Гоффмана, одна смерть в лаборатории сама по себе не свергнет режим, который годами удерживает власть в железных тисках. Но замалчивание биологических инцидентов по аналогии с Чернобыльской катастрофой в 1986 году или войной в Афганистане пополняет список системных сбоев Кремля.

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«Стратегический вопрос на перспективу заключается в том, повлияет ли это на Владимира Путина и его контроль над Кремлем — до момента, когда его собственный народ осознает: „Это нам не подходит. Нам это не нравится. Нам не нравится война в Украине. Это еще одна проблема“», — отметил Гоффман.

Он также добавил, что Советский Союз распался не из-за Чернобыля, хотя это событие и сыграло свою роль. И случаи с чумой тоже начинают давить на Путина.

Погибшей исследовательницей оказалась 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в Иркутском противочумном научно-исследовательском институте Сибири и Дальнего Востока. Российские службы здравоохранения заявляют, что учёная умерла от пневмонии «неизвестного» происхождения. Также россияне сообщают об «отсутствии улик» ее заражения патогенами на рабочем месте.

Соединенные Штаты пристально смотрят за развитием событий, о чем уже объявил госсекретарь США Марко Рубио.

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Даже если случай чумы окажется единичным, многолетняя привычка Кремля скрывать чувствительную информацию уже сеет у людей сомнения.

В свое время СССР полностью умалчивал вторжение в Афганистан и устроил информационную блокаду вокруг взрыва на Чернобыльской АЭС. Эксперт отмечает, что в условиях тотального контроля Кремля над медиа единственным источником правды остается разведка.

«Путин, как известно, — диктатор, жестко контролирующий информацию, поэтому они, конечно, не будут публиковать правду; это значит, что нам приходится полагаться на разведданные, чтобы понять, что происходит за кулисами», — добавляет Гоффман.

Он также отметил, что не стоит верить тому, что сообщают официальные лица в РФ о ситуации с чумой, ведь это операция влияния, рассчитанная на россиян.

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«Китай делает то же самое. Сколько полезной информации мы получили от них по COVID? — сказал Гоффман. — Так работают диктатуры», — подытожил экс-офицер ЦРУ Дэн Гоффман.

Чума в России: последние новости

Напомним, в Сибири из-за вспышки чумы и смерти 28-летней ученой Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой ввели режим строгого карантина.

Власти РФ и спецслужбы пытаются скрыть настоящие масштабы произошедшего, избегая слова «чума» и называя ее «опасной инфекцией». Несмотря на это, глава соседней Бурятии Алексей Цыденов подтвердил диагноз, а глава Роспотребнадзора Анна Попова срочно прибыла из Москвы в Иркутск.

Женщина скончалась в ночь на 2 октября в районной больнице Шелехова, которая сейчас находится на строгом карантине. По разным версиям, она могла заболеть после экспедиции на границе с Монголией или заразиться в лаборатории, где якобы разбила пробирку с возбудителем. Но эпидемиолог Михаил Фаворов опровергает версию с пробиркой из-за высокого уровня защиты работников и считает, что медики ошибочно диагностировали женщине COVID-19 и подсоединили к ИВЛ без своевременного назначения антибиотиков.

Сейчас под контролем находятся почти 200 контактных лиц, из которых по меньшей мере 189 госпитализированы в различные учреждения, в том числе 12 — в Противочумный институт. В регионе наблюдается паника: жители массово скупают лекарства, из-за чего в аптеках Иркутской области закончились антибиотики. Власти призвали жителей соседнего Байкальска воздержаться от поездок в Шелехов, хотя впоследствии удалили это обращение с официальных ресурсов.

Справочно: легочная чума — одна из самых опасных форм инфекции, вызванной бактерией Yersinia pestis. Она сопровождается лихорадкой, одышкой, болью в груди и кашлем с кровью, передается воздушно-капельным путем и без своевременного лечения антибиотиками почти всегда кончается летально.

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