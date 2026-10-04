- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 2 мин
Из-за атаки на Украину полякам пришли экстренные предупреждения: что произошло
В Польше активировали систему оповещения RCB из-за воздушной угрозы над Украиной. Из-за быстрого изменения ситуации часть людей получила только сообщение о завершении опасности.
В Польше часть жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств получили уведомление о воздушной угрозе из-за атаки на Украину. В то же время, в сообщении отмечалось, что опасность уже миновала и угрозы для территории Польши нет.
Об этом сообщили в польской системе оповещения RCB.
«ВНИМАНИЕ! Воздушная атака на Украину завершилась. Угрозы для территории Польши нет», — говорилось в сообщении, полученном абонентами.
Как пояснили в RCB, из-за воздушной угрозы над Украиной систему оповещения активировали, а соответствующее предупреждение было передано мобильным операторам для рассылки.
Информацию также передали Польскому радио, Польскому телевидению TVP и Польскому агентству печати PAP, а также распространили в социальных сетях.
Однако уже в ходе рассылки стало известно, что угроза прошла. Поэтому передачу первого сообщения остановили и запустили новую рассылку о завершении опасности.
В результате часть людей могла получить оба сообщения — об угрозе и ее отмене. Другие из-за прерывания первой рассылки могли получить только уведомление о том, что опасность уже миновала.
В RCB объяснили, что такая ситуация возникла из-за быстрого изменения обстановки и необходимости предоставить людям актуальную информацию об уровне угрозы.
Европа усиливает готовность к возможным угрозам
Ранее мы также писали, что европейские страны усиливают готовность к возможным кризисам и воздушным угрозам.
В частности, в Литве запланирована масштабная проверка системы оповещения населения в рамках учений Vyčio Skliautas-2026: по всей стране должны включить сирены, а жителям — отправить экстренные сообщения на телефоны.
Подобные проверки уже проводились и в Германии, где тестировали сирены, мобильные уведомления, радио и систему Cell Broadcast.
Польша, в свою очередь, готовится изменить правила реагирования на приближающиеся воздушные объекты со стороны России. Кроме того, Польша и Литва разрабатывают совместный план эвакуации гражданского населения через Сувальский коридор в случае серьезного кризиса или военной угрозы.