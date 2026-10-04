Из-за атаки на Украину полякам пришли экстренные предупреждения: что произошло

Воздушная тревога / © pixabay.com

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В Польше часть жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств получили уведомление о воздушной угрозе из-за атаки на Украину. В то же время, в сообщении отмечалось, что опасность уже миновала и угрозы для территории Польши нет.

Об этом сообщили в польской системе оповещения RCB.

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«ВНИМАНИЕ! Воздушная атака на Украину завершилась. Угрозы для территории Польши нет», — говорилось в сообщении, полученном абонентами.

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Как пояснили в RCB, из-за воздушной угрозы над Украиной систему оповещения активировали, а соответствующее предупреждение было передано мобильным операторам для рассылки.

Информацию также передали Польскому радио, Польскому телевидению TVP и Польскому агентству печати PAP, а также распространили в социальных сетях.

Однако уже в ходе рассылки стало известно, что угроза прошла. Поэтому передачу первого сообщения остановили и запустили новую рассылку о завершении опасности.

В результате часть людей могла получить оба сообщения — об угрозе и ее отмене. Другие из-за прерывания первой рассылки могли получить только уведомление о том, что опасность уже миновала.

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В RCB объяснили, что такая ситуация возникла из-за быстрого изменения обстановки и необходимости предоставить людям актуальную информацию об уровне угрозы.

Европа усиливает готовность к возможным угрозам

Ранее мы также писали, что европейские страны усиливают готовность к возможным кризисам и воздушным угрозам.

В частности, в Литве запланирована масштабная проверка системы оповещения населения в рамках учений Vyčio Skliautas-2026: по всей стране должны включить сирены, а жителям — отправить экстренные сообщения на телефоны.

Подобные проверки уже проводились и в Германии, где тестировали сирены, мобильные уведомления, радио и систему Cell Broadcast.

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Польша, в свою очередь, готовится изменить правила реагирования на приближающиеся воздушные объекты со стороны России. Кроме того, Польша и Литва разрабатывают совместный план эвакуации гражданского населения через Сувальский коридор в случае серьезного кризиса или военной угрозы.

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