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- Украина
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Как выглядит "перемирие" от Путина в Херсоне: видео
Россияне обстреляли жилой квартал города, ежедневно страдающего от вражеских ударов.
После объявленного 19 апреля президентом государства-агрессора Владимиром Путиным Пасхального «перемирия» российская армия обстреляла жилой массив в Херсоне.
Видео последствий обстрела опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
На опубликованных кадрах виден пожар в многоэтажке, в который попали российские террористы.
"Россияне постоянно бьют по гражданским в Херсоне", - прокомментировал опубликованное видео Ермак.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Россия отказалась от американского предложения о 30-дневном перемирии и этот отказ длится уже 39 дней.