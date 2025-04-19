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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Как выглядит "перемирие" от Путина в Херсоне: видео

Россияне обстреляли жилой квартал города, ежедневно страдающего от вражеских ударов.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по Херсону

Последствия российского удара по Херсону 19 апреля / © скриншот с видео

После объявленного 19 апреля президентом государства-агрессора Владимиром Путиным Пасхального «перемирия» российская армия обстреляла жилой массив в Херсоне.

Видео последствий обстрела опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На опубликованных кадрах виден пожар в многоэтажке, в который попали российские террористы.

"Россияне постоянно бьют по гражданским в Херсоне", - прокомментировал опубликованное видео Ермак.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Россия отказалась от американского предложения о 30-дневном перемирии и этот отказ длится уже 39 дней.

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