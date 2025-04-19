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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
375
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1 хв

Як виглядає "перемир’я" від Путіна у Херсоні: відео

Росіяни обстріляли житловий квартал міста, яке щодня потерпає від ворожих ударів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по Херсону

Наслідки російського удару по Херсону 19 квітня / © скриншот з відео

Після оголошеного 19 квітня президентом держави-агресорки Володимиром Путіним Великоднього «перемир’я», російська армія обстріляла житловий масив у Херсоні.

Відео наслідків обстрілу опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

На опублікованих кадрах видно пожежу у багатоповерхівці, в яку влучили російські терористи.

«Росіяни постійно б‘ють по цивільних в Херсоні», — прокоментував опубліковане відео Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Росія відмовилася від американської пропозиції про 30-денне перемир’я і ця відмова триває вже 39 днів.

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