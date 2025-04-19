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Як виглядає "перемир’я" від Путіна у Херсоні: відео
Росіяни обстріляли житловий квартал міста, яке щодня потерпає від ворожих ударів.
Після оголошеного 19 квітня президентом держави-агресорки Володимиром Путіним Великоднього «перемир’я», російська армія обстріляла житловий масив у Херсоні.
Відео наслідків обстрілу опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
На опублікованих кадрах видно пожежу у багатоповерхівці, в яку влучили російські терористи.
«Росіяни постійно б‘ють по цивільних в Херсоні», — прокоментував опубліковане відео Єрмак.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Росія відмовилася від американської пропозиції про 30-денне перемир’я і ця відмова триває вже 39 днів.