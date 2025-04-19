Що буде з курсом євро після Великодня: експерт дав прогноз

Євро. / © Associated Press

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Після Великодня на валютному ринку не очікується суттєвих змін щодо курсів. Зокрема, євро не перевищить позначку 48 грн на готівковому ринку.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі “24 Каналу”.

За його словами, наразі позиція долара на світових ринках втрачається.

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"Вплив на пару євро – долар буде у першу чергу залежати від рішень США. Їх наразі важко прогнозувати, бо американський долар досі втрачає позиції", - сказав банкір.

Лєсовий також додав, що на валютний ринок в Україні впливатиме посівна та сфера будівництва. Якщо економічні процеси будуть жвавими, це впливатиме на рівень ВВП країни.

"Хочу окремо зауважити, що після американського митного "кардіонавантаження", міжнародні курси долара трохи послабшали та очікують на подальші дії світових керманичів. Але повторюся: ситуація на українському валютному ринку залежатиме перш за все від стратегії регулятора", - наголосив Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, як торговельні війни президента США Дональда Трампа вплинуть на Україну. Ситуація на ринках залишається нестабільною через торговельні війни та невизначеність.