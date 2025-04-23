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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

В Україні 23 квітня буде сильна магнітна буря

Прогнози вчених – попередні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © www.credits

Україну 23 квітня накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Це К-індекс 5, який відповідає сильній сонячній активності.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Сильну активність Сонця фахівці фіксують майже від початку квітня. Протягом багатьох днів магнітні бурі дуже потужні - червоного рівня.

Магнітна буря 23 квітня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 23 квітня. Фото: meteoagent.

Прогнози вчених – попередні, бо сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Фахівці радять, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
87
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