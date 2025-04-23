В Україні 23 квітня буде сильна магнітна буря

Магнітна буря. / © www.credits

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Україну 23 квітня накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Це К-індекс 5, який відповідає сильній сонячній активності.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Сильну активність Сонця фахівці фіксують майже від початку квітня. Протягом багатьох днів магнітні бурі дуже потужні - червоного рівня.

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Магнітна буря 23 квітня. Фото: meteoagent.

Прогнози вчених – попередні, бо сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Фахівці радять, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.