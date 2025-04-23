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- Війна
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Втрати Росії станом на 23 квітня: Генштаб оновив дані
Втрати росіян у війні зростають щодня.
Станом на ранок 16 квітня ЗСУ знищили 944 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 944 270 (+1210) осіб,
танків ‒ 10691 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 22307 (+11) од,
артилерійських систем – 26774 (+85) од,
РСЗВ – 1368 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1141 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33526 (+138),
крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45621 (+163) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+1).