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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 23 квітня: Генштаб оновив дані

Втрати росіян у війні зростають щодня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 16 квітня ЗСУ знищили 944 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 944 270 (+1210) осіб,

  • танків ‒ 10691 (+8) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22307 (+11) од,

  • артилерійських систем – 26774 (+85) од,

  • РСЗВ – 1368 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 1141 (+1) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33526 (+138),

  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45621 (+163) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+1).

Дата публікації
Кількість переглядів
282
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