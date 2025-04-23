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Потери России по состоянию на 23 апреля: Генштаб обновил данные
Потери россиян в войне растут каждый день.
По состоянию на утро 16 апреля ВСУ уничтожили 944 270 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 944 270 (+1210) человек,
танков ‒ 10691 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22307 (+11) ед,
артиллерийских систем – 26774 (+85) ед,
РСЗО – 1368 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1141 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 33526 (+138),
крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 45621 (+163) ед,
специальная техника – 3860 (+1).
Как сообщалось, в районе Покровска ВСУ отодвигают врага от трассы на Павлоград . Враг еще присутствует в промышленном районе Котлиного и на юго-восточной окраине Удачного.