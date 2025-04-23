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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России по состоянию на 23 апреля: Генштаб обновил данные

Потери россиян в войне растут каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 16 апреля ВСУ уничтожили 944 270 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 944 270 (+1210) человек,

  • танков ‒ 10691 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22307 (+11) ед,

  • артиллерийских систем – 26774 (+85) ед,

  • РСЗО – 1368 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1141 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 33526 (+138),

  • крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 45621 (+163) ед,

  • специальная техника – 3860 (+1).

Как сообщалось, в районе Покровска ВСУ отодвигают врага от трассы на Павлоград . Враг еще присутствует в промышленном районе Котлиного и на юго-восточной окраине Удачного.

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