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- Украина
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Погода в Украине: теплые дни еще немного задержатся, но стоит ждать похолодания
Погода в начале недели в Украине будет очень теплой.
23 апреля Украина будет среди самых теплых стран Европы. В большинстве регионов температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+26 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.
Ветер южных направлений, слабый, максимум умеренный. На западе страны, за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей, возможны дожди с грозами. Во второй половине дня небольшие осадки могут распространиться на Луганскую, Донецкую, Крым и Днепропетровскую области.
На остальной территории Украины в среду ожидается сухая, солнечная погода.
В Киеве 23 апреля будет тепло и солнечно, до +25 градусов. Теплая погода продержится в столице до субботы, но уже в пятницу возможны дожди, которые продолжатся в ночь на субботу.
В воскресенье, 27 апреля, в Киеве будет солнечная погода, но температура резко снизится до +11...+17 градусов, и дожди прекратятся.
Изменения погоды в конце недели требуют внимательности: температура и атмосферное давление могут резко изменяться, что повлияет на самочувствие. Планируя выходные, следите за прогнозом погоды и обращайте внимание на свое здоровье. Также не забывайте о традициях, в поминальные дни кладбища лучше украшать живыми цветами, так как искусственные могут нанести вред окружающей среде.