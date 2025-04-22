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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Над Україною нависли дві загрози: де очікується небезпека

22 квітня на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують грози. Укргідрометцентр попереджає також про підвищену пожежну небезпеку в низці регіонів.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прогноз погоди в Україні 22 квітня

Погода в Україні 22 квітня / © Unsplash

У вівторок, 22 квітня, в чотирьох регіонах Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

«22 квітня на Закарпатті та Прикарпатті грози (I рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.

Жовтий рівень небезпеки оголошено в:

  • Львівській області,

  • Закарпатській області,

  • Івано-Франківській області,

  • Чернівецькій області.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Водночас 22-24 квітня у північних, центральних та частині західних областей діятиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 22 квітня, в Україні прогнозують +21… 26°C. У західних областях можливі дощі.

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