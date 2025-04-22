- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 422
- Час на прочитання
- 1 хв
Над Україною нависли дві загрози: де очікується небезпека
22 квітня на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують грози. Укргідрометцентр попереджає також про підвищену пожежну небезпеку в низці регіонів.
У вівторок, 22 квітня, в чотирьох регіонах Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
«22 квітня на Закарпатті та Прикарпатті грози (I рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.
Жовтий рівень небезпеки оголошено в:
Львівській області,
Закарпатській області,
Івано-Франківській області,
Чернівецькій області.
Водночас 22-24 квітня у північних, центральних та частині західних областей діятиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 22 квітня, в Україні прогнозують +21… 26°C. У західних областях можливі дощі.