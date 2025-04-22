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Над Украиной нависли две угрозы: где ожидается опасность
22 апреля в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют грозы. Укргидрометцентр также предупреждает о повышенной пожарной опасности в ряде регионов.
Во вторник, 22 апреля, в четырех регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
«22 апреля в Закарпатье и Прикарпатье грозы (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Желтый уровень опасности объявлен в:
Львовской области,
Закарпатской области,
Ивано-Франковской области,
Черновицкая область.
В то же время, 22-24 апреля в северных, центральных и части западных областей будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптики сообщали, что 22 апреля, в Украине прогнозируют +21…26°C. В западных областях возможны дожди.