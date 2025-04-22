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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Над Украиной нависли две угрозы: где ожидается опасность

22 апреля в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют грозы. Укргидрометцентр также предупреждает о повышенной пожарной опасности в ряде регионов.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Прогноз погоды в Украине 22 апреля

Погода в Украине 22 апреля / © Unsplash

Во вторник, 22 апреля, в четырех регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

«22 апреля в Закарпатье и Прикарпатье грозы (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Желтый уровень опасности объявлен в:

  • Львовской области,

  • Закарпатской области,

  • Ивано-Франковской области,

  • Черновицкая область.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

В то же время, 22-24 апреля в северных, центральных и части западных областей будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики сообщали, что 22 апреля, в Украине прогнозируют +21…26°C. В западных областях возможны дожди.

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