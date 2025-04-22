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- Украина
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 апреля
Во вторник прогнозируют теплую погоду, столбики термометров поднимут до +26.
Сегодня, 22 апреля, в Украине прогнозируют +21…26°C. В западных областях возможны дожди.
Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».
В Карпатах, на побережье морей и юго-востоке ожидается +17… Ночью 22°C.
Ожидается переменная облачность. В большинстве областей без осадков, днем в Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ранее сообщалось, что в Украине в течение недели, 21-27 апреля, будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но на выходных похолодает, а также пройдут дожди.