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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
52
Время на прочтение
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 апреля

Во вторник прогнозируют теплую погоду, столбики термометров поднимут до +26.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сегодня будет тепло

Сегодня будет тепло / © unsplash.com

Сегодня, 22 апреля, в Украине прогнозируют +21…26°C. В западных областях возможны дожди.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

В Карпатах, на побережье морей и юго-востоке ожидается +17… Ночью 22°C.

Ожидается переменная облачность. В большинстве областей без осадков, днем в Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение недели, 21-27 апреля, будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но на выходных похолодает, а также пройдут дожди.

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Дата публикации
Количество просмотров
52
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