Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 апреля

Сегодня будет тепло / © unsplash.com

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Сегодня, 22 апреля, в Украине прогнозируют +21…26°C. В западных областях возможны дожди.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

В Карпатах, на побережье морей и юго-востоке ожидается +17… Ночью 22°C.

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Ожидается переменная облачность. В большинстве областей без осадков, днем в Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение недели, 21-27 апреля, будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но на выходных похолодает, а также пройдут дожди.