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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
277
Время на прочтение
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Погода в Украине: синоптик предупредил о похолодании после Пасхи

Погодные условия порадуют украинцев, но недолго.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода изменится

Погода изменится / © pixabay.com

В Украину пришло настоящее тепло. Среднесуточная температура воздуха превышает +10.

О погодных условиях сообщил синоптик Виталий Постригань.

«Сейчас атмосфера разделена двумя разными барическими образованиями, поэтому Западная и Южная Европа испытывает влияние циклонической системы, в Испании прохладнее, чем в Украине, днем всего 8-15º тепла, а Италия готовится к мощным ливням уже в ближайшие дни», — отметил он.

По данным синоптика, с 18 по 22 апреля мощный антициклон сохранит схему блокировки дождевых циклонических вихрей. Столбики термометров повысятся ночью до +7-12, днем +19-24.

«По предварительным прогностическим расчетам, в конце апреля погода изменит свой аномально теплый сценарий», — предупредил он.

Ранее синоптики сообщили о погоде на сегодня — читайте об этом в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
277
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