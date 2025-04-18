Звезда "МастерШефа" Литвинова призналась, готова ли пойти под венец в третий раз

Татьяна Литвинова

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Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарная экспертка Татьяна Литвинова, которая ранее рассказывала о бизнесе сына, рассекретила подробности личной жизни.

Блогерша призналась, что после второго развода у нее уже было свидание с разными мужчинами. Однако романы не перерастали во что-то серьезное. Поэтому она имеет статус холостячки.

"Уже пять лет разведена. Были свидания. Но не о чем рассказывать и показывать. Это были романы, которые не хочется выносить на публику. Они ничем серьезным не закончились", - рассказала Литвинова в программе "Люкс ФМ".

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Татьяна Литвинова

Несмотря на неудачные попытки, кулинарная экспертка не исключает, что в будущем выйдет замуж.

"Выйти замуж, возможно, нет. Я была уже там два раза. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы мужчина через соответствующие вещи взял на себя обязанности и относился к ним сознательно. Это больше ритуал как защищенность женщины. Считаю, что если сознательный взрослый мужчина строит отношения, то он бы тоже этого хотел (жениться – прим. ред.). Это определенный статус. Поэтому я не отрицаю того, что могу выйти замуж в третий раз", - объяснила ведущая.

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов заинтриговал романом и раскрыл свою сексуальную ориентацию.