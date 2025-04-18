Зірка "МастерШефа" Літвінова зізналася, чи готова піти під вінець утретє

Тетяна Літвінова / © facebook.com/litvinovachef

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Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова, яка раніше розповідала про бізнес сина, розсекретила подробиці особистого життя.

Блогерка зізналася, що після другого розлучення вона вже мала побачення з різними чоловіками. Однак, романи не переростали у щось серйозне. Тож наразі вона має статус холостячки.

"Вже п'ять років розлучена. Були побачення. Але немає про що розповідати та показувати. Це були романи, які не хочеться виносити на публіку. Вони нічим серйозним не закінчилися", — розповіла Літвінова в програмі "Люкс ФМ".

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Тетяна Літвінова / © facebook.com/litvinovachef

Попри невдалі спроби, кулінарна експертка не виключає, що у майбутньому вийде заміж. Проте поки що для неї зміна статусу не принципова. Тетяна говорить, що для неї важливі почуття захищеності у стосунках.

"Вийти заміж, можливо, ні. Я була вже там два рази. Але мені б хотілося, звісно, щоб чоловік через відповідні речі взяв на себе обов’язки й ставився до них свідомо. Це більше ритуал як захищеність жінки. Вважаю, що якщо свідомий дорослий чоловік будує стосунки, то він би теж цього хотів (одружитися – прим. ред.). Це певний статус. Тому я не заперечую того, що можу вийти заміж утретє", — пояснила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов заінтригував романом і розкрив свою сексуальну орієнтацію.