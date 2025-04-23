Спецпосланець Трампа знову поїде до Путіна: деталі від Білого дому

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Сполучені Штати Америки планують продовжувати переговори щодо завершення війни Росії проти України. Цього тижня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф знову поїде до РФ, щоб обговорити умови припинення вогню.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Трамп активно стежить за перебігом переговорів і вважає завершення війни в Україні «одним із ключових пріоритетів».

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«Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом і Стівом Віткоффом. Вони хотіли, щоб усі знали, що переговори тривають», - заявила Левітт.

Представниця Білого дому наголошує: Вашингтон вважає, що процес «рухається в правильному напрямку».

«Спеціальний посланник Стів Віткофф знову вирушить до Росії пізніше цього тижня, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним», - сказала вона, але не уточнила, коли саме відбудеться візит.

Нагадаємо, раніше New York Post назвало дату, коли країни можуть узгодити повне і всеосяжне припинення вогню. Джерело видання наголошує, що наразі важливо з’ясувати, на чому перебувають обидві сторони.

Дата публікації 16:57, 21.04.25 Кількість переглядів 15 "Мирний" план від США - усі неприємні подробиці! Що буде з Кримом і НАТО?