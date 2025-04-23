В Украине 23 апреля будет сильная магнитная буря

Магнитная буря. / © www.credits

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Украину 23 апреля накроет мощная магнитная буря красного уровня. Это К-индекс 5, соответствующий сильной солнечной активности.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Сильную активность Солнца специалисты фиксируют почти с начала апреля. В течение многих дней магнитные бури очень мощные – красного уровня.

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Магнитная буря 23 апреля. Фото: meteoagent.

Прогнозы ученых – предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Магнитные бури влияют на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение метеозависимых, беременных, пожилых и тех, кто имеет хронические болезни.