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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

В Украине 23 апреля будет сильная магнитная буря

Прогнозы ученых – предварительные.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © www.credits

Украину 23 апреля накроет мощная магнитная буря красного уровня. Это К-индекс 5, соответствующий сильной солнечной активности.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Сильную активность Солнца специалисты фиксируют почти с начала апреля. В течение многих дней магнитные бури очень мощные – красного уровня.

Магнитная буря 23 апреля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 23 апреля. Фото: meteoagent.

Прогнозы ученых – предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Магнитные бури влияют на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение метеозависимых, беременных, пожилых и тех, кто имеет хронические болезни.

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Дата публикации
Количество просмотров
87
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