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В Украине 23 апреля будет сильная магнитная буря
Прогнозы ученых – предварительные.
Украину 23 апреля накроет мощная магнитная буря красного уровня. Это К-индекс 5, соответствующий сильной солнечной активности.
Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.
Сильную активность Солнца специалисты фиксируют почти с начала апреля. В течение многих дней магнитные бури очень мощные – красного уровня.
Прогнозы ученых – предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Магнитные бури влияют на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение метеозависимых, беременных, пожилых и тех, кто имеет хронические болезни.