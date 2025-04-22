Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: день упадка сил и энергии

Гороскоп на 23 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Учитывая этот фактор, несмотря на разгар рабочей недели, лучше не браться за важные и серьезные дела — на успех в них рассчитывать не приходится. Впрочем, сидеть без дела тоже не рекомендуется — необходимо найти занятие, которое не станет обременительным, но при этом будет полезным, позволит ощущать себя при деле и не даст скучать.

Овен

Чем бы вы ни занимались, постарайтесь не торопиться — желаемого результата вы в спешке не получите, только даром потратите время и силы, которых у вас — в силу сезонного авитаминоза — и так осталось немного.

Телец

Каким бы богатым ни был ваш жизненный и профессиональный опыт, не стоит навязывать его другим — возможно, их обстоятельства иного свойства, и ваш совет окажется не только не полезным, но и вредным.

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Близнецы

В отношениях с начальством не рекомендуется переходить черту, которая отделяет подчиненного от работодателя, иначе оно может неправильно вас понять и принять ошибочные меры — вплоть до увольнения.

Рак

Профессиональные дела лучше отложить на пару дней — взамен рекомендуется заняться уборкой в доме, что благоприятным образом скажется не только на санитарии, но и на состоянии морального духа.

Лев

В этот день вы с трудом будете воспринимать и запоминать информацию, поэтому не стоит записывать на это время на курсы или семинары: все, что вы услышите, влетев в оно ухо тут же вылетит из другого.

Дева

Если совсем отказаться от работы вам сегодня не удастся, то постарайтесь хотя бы не браться за решение серьезных задач — ограничьтесь подтягиванием «хвостов» и составлением плана на ближайшее будущее.

Весы

Хорошее время для налаживая отношений с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре: сделайте шаг навстречу, признайте свою — даже минимальную — вину, и он ответит вам соответствующим образом.

Скорпион

Необходимо отказаться от едких замечаний и ироничных комментариев в адрес окружающих вас людей — то, что вы считаете смешным и забавным, другому человеку может показаться злым и обидным.

Стрелец

День подходит для незначительных домашних хлопот — серьезные дела любого — даже хозяйственного — свойства на этот день лучше не планировать, вам вряд ли хватит времени и сил на их осуществление.

Козерог

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, настаивая на своем видении ситуации и действенны способах выхода из нее, — пусть человек, судьбой которого вы так легко распоряжаетесь, сам решает, как поступить,

Водолей

Лучшим видом отдыха в этот день — впрочем, как и в любой другой день — станет смена рода деятельности: от умственного туда нужно переходить к физическому, а затем обратно — так вам удастся все сделать и не устать.

Рыбы

Общаясь только с приятными вам людьми, вы сохраните хорошее настроение и ровный эмоциональный тон на весь день, что поможет вам легко справиться с любой — даже очень сложной — профессиональной задачей.

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