США представят мирный план: Telegraph о том, чем уступит Украина и что получит РФ

Переговоры. / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты Америки на встрече в Лондоне между Украиной и Европой предоставили план по урегулированию войны. Якобы он будет состоять из семи пунктов.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

План США

По информации издания, предложение Вашингтона состоит из семи пунктов. В частности, они будут включать предложение признать Крым российским, снять с Москвы американские санкции и не содержать четких гарантий безопасности для Киева.

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Господин предусматривает перемены и в пользу Киева, пишет СМИ. Якобы РФ откажется от двух небольших территорий, занимающих ее войска. Впрочем, не уточняется, о каких территориях идет речь. По всей вероятности, о Сумской и Харьковской области. Также Украина получит беспрепятственный доступ к устью реки Днепр, а РФ выведет свои войска из "второго района" Херсонской области.

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог надеется добиться согласия на этот план. Затем его коллега Стив Виткофф отправился в Москву и представит этот план Путину.

Пункты плана

Источник сообщил, что пункты 1 и 2 предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией.

Пункт 3 требует, чтобы Украина воздержалась от стремления к членству в НАТО. Впрочем, у страны по-прежнему будет возможность вступить в ЕС. Европейские страны могли бы развернуть силы обеспечения безопасности, чтобы удержать Путина от повторного вторжения. Однако план не обязывает США обеспечить безопасность февраля такого развертывания.

Пункт 4 относится к территории. Вашингтон предлагает де-юре признать суверенитет России над Крымом. Впрочем, признание будет исключительно со стороны Штатов.

В то же время остановка огня заморозит линию фронта, что позволит Путину сохранить почти все эти территории. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Однако эти территории русскими признаны не будут. Кроме того, под контроль США будет передана Запорожская АЭС.

Согласно пункту 6, Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к украинским природным ресурсам.

Пункт 7 поднимает вопрос о возможности новых отношений между США и Россией. Отмечается, что все американские санкции будут сняты и две страны смогут начать сотрудничество в сфере энергетики.

Напомним, в администрации Дональда Трампа сделали заявление о возможности выхода США из переговорного процесса. В настоящее время Вашингтон считает, что процесс «движется в правильном направлении».

Дата публикации 19:02, 22.04.25 Количество просмотров 5 Посланник Трампа снова едет к Путину!