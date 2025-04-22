Финансовый гороскоп на май 2025 года / © Associated Press

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Транзиты планет указывают на моменты укрепления материального фундамента, неожиданных рывков и необходимости гибкости в финансах, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Это месяц с ярко выраженным акцентом на материальную сферу. Энергии планет словно подталкивают нас к обретению устойчивости, пересмотру финансовых стратегий и поиску новых путей монетизации своего потенциала.

До 20 мая Солнце в Тельце — знаке денег, ресурсов и устойчивости. Это время, когда мы особенно остро ощущаем потребность в безопасности, как эмоциональной, так и материальной. Внимание сосредотачивается на сбережениях, вложениях, недвижимости, продуктивности. Отличный период для продуманных инвестиций, ведения бюджета, укрепления финансовых основ.

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5 и 6 мая — гармоничные аспекты Меркурия с Юпитером и Венеры с ретро Плутоном. Эти дни несут хорошие перспективы для переговоров о повышении дохода, получения выгодных предложений, а также для углубления в финансовую аналитику.

Венера символизирует денежный поток. Плутон здесь помогает «откопать» скрытые ресурсы или трансформировать подход к деньгам. А также возможность пересмотреть старые финансовые схемы, проработать долгосрочные вложения. Благоприятный момент для расширения бизнеса, крупных сделок и вложений. Юпитер даёт потенциал роста, а Меркурий помогает принимать разумные и стратегические решения.

10 мая Меркурий входит в знак Тельца, что способствует практичному мышлению и прагматичному планированию. Ум замедляется, чтобы сосредоточиться на стабильных, проверенных способах зарабатывать и расходовать средства. Мысли становятся более практичными и структурированными. С этого дня начинается благоприятный период для разработки долгосрочных стратегий, инвестиций и накоплений.

12 мая Меркурий в квадратуре с ретро Плутоном: возможны финансовые напряжённости, скрытая информация о ресурсах. Важно внимательно проверять документы и избегать поспешных решений. Необходимо повышенное внимание к вопросам контроля, долгов, налогов, наследства. Возможны острые разговоры или неожиданные факты, связанные с деньгами. Лучше не принимать решений на эмоциях.

13 - 17 мая напряженная конфигурация Юпитера с Лунными Узлами: развязка в сфере финансов — возможны неожиданные перемены в доходах и расходах. Время для важных выборов, связанных с долгосрочными вложениями. Поскольку Юпитер связан с достатком и расширением, конфигурация может спровоцировать финансовые амбиции, но также создать напряжение между тем, что вы хотите, и тем, что нужно. Это время вызова: стоит ли гнаться за масштабами или пора упростить путь?

17 мая Солнце в соединении с Ураном: резкие финансовые события, неожиданные взлёты и падения. Хороший момент для нестандартных решений, новых источников дохода и технологий. Могут прийти неожиданные идеи или поворотные события, касающиеся работы, заработка или ценностей. Будьте открыты к инновациям, но избегайте спешки и не реагируйте на провокации.

20 - 23 мая тригон Венеры и Марса (точный аспект 22 мая): благоприятное время для активных денежных потоков, успешных сделок и финансовой гармонии. Венера дает удачу в финансах, а Марс — решительность в действиях. Особенно благоприятный фон для финансов, связанных с творчеством, красотой, взаимодействием с другими. Деньги могут прийти через сотрудничество с романтическим партнером или харизму.

25 мая Сатурн входит в знак Овна: начинается новый 3-х летний период структурирования финансов и управления ресурсами. Впереди несколько месяцев, благоприятных для выстраивания долгосрочных стратегий.

26 мая Меркурий в секстиле с Сатурном и Нептуном: подходящее время для умных решений, рационального планирования. Аспекты дают интуитивное понимание финансовых потоков.

27 мая Новолуние в Близнецах приносит новые идеи, связи, сделки. Подходит для финансового планирования. Новая глава начинается в сфере интеллектуальных ресурсов, коммерции, маркетинга. Хорошо запускать проекты, связанные с образованием, торговлей, продвижением.

С 25 по 27 мая ум оживляется, приходит поток идей, возможны резкие перемены в финансовых планах. Это время вдохновения для фрилансеров, блогеров, всех, кто работает с информацией, медиа и коммуникациями.

30 мая Солнце в соединении с Меркурием: время финансовой ясности, удачных переговоров, принятия стратегических решений. Хороший день для финансовых расчётов, подписания контрактов.

В течение месяца многие смогут укрепить финансовую почву, но требует мудрости, гибкости и готовности к трансформациям. Пришло время пересматривать стратегии и искать неожиданные источники дохода. Инновации, разумный риск и стабильная база — вот ключевые слова этого месяца.

Май несёт финансовый рост и структурное развитие для земных знаков. Телец, Дева и Козерог — главные победители финансовых транзитов мая! Эти знаки обладают устойчивостью, прагматизмом и стратегическим мышлением, что помогает им воспользоваться возможностями, которые открываются в этом месяце.

Телец — стабилизация и долгосрочные выгоды

Логика и рациональное мышление позволяют принимать взвешенные финансовые решения.

Середина месяца — период кульминации в вопросах инвестиций, долгов и наследства. Удачное время для расширения денежного потока, активных сделок и баланса между доходами и расходами. Также подходит для планирования новых финансовых стратегий и поиска новых источников дохода.

Совет: делайте ставку на долгосрочные инвестиции и стабильные активы, избегая импульсивных решений.

Дева — детали, анализ и верные стратегии

Месяц благоприятен для подписания договоров, роста бизнеса и полезных знакомств, в том числе — за рубежом. Месяц чёткой стратегии, организации финансов и эффективных вложений. Расширение финансовых связей и новые возможности — через переговоры. В третьей декаде мая прекрасное время для интуитивных решений, долгосрочного планирования и укрепления материальной базы.

Совет: Используйте аналитический подход, но доверяй интуиции в нестандартных ситуациях.

Козерог — структурирование и мощные перспективы

Обстоятельства подталкивают для финансовых преобразований и пересмотра управления совместными ресурсами. Возможны сложные решения в сфере денег, карьеры и инвестиций, но перспективы хорошие, если смело идти навстречу переменам. Происходит запуск нового финансового цикла, требующего стратегического подхода. Идеальное время для заключения контрактов и важных сделок.

Совет: Работай на долгосрочную перспективу, избегая краткосрочных рисков.