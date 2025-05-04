Массированная атака беспилотников по Украине: сколько целей сбила ПВО

Атака БпЛА, работа ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 4 мая армия РФ атаковала Украину БПЛА. Силы ПВО сбили 69 ударных дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Российские войска запустили 165 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Приморск – ТОТ Запорожской обл.

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Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 69 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 80 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина.

Напомним, по состоянию на 6:00 4 мая 2025 года в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет.