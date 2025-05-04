Масована атака безпілотників по Україні: скільки цілей збила ППО

Атака БпЛА, робота ППО / © ТСН.ua

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У ніч на 4 травня армія РФ атакувала Україну БпЛА. Сили ППО збили 69 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Російські війська запустили 165 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.

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Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Нагадаємо, станом на 6:00 4 травня 2025 у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 6 ракет.