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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
932
Час на прочитання
1 хв

Атака по Черкасах: лунали вибухи, горіли квартири

Росіяни вгатили по місту вночі ударними дронами — працювала ППО. За останніми даними, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальники на місці пожежі

Рятувальники на місці пожеж / © ДСНС

Уночі, 4 травня, окупанти атакували Черкаси. Наразі рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.

Про це повідомили у ДСНС.

«Унаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Загалом постраждала одна людина», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атаки / © ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атаки / © ДСНС

Нагадаємо, у Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку.

Зазначимо, о 23:55 у Повітряних силах попереджали мешканців Черкас про фіксацію руху БПЛА противника у бік міста з південного напрямку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
932
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