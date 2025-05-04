Атака по Черкасах: лунали вибухи, горіли квартири

Рятувальники на місці пожеж / © ДСНС

Реклама

Уночі, 4 травня, окупанти атакували Черкаси. Наразі рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.

Про це повідомили у ДСНС.

«Унаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Загалом постраждала одна людина», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки атаки / © ДСНС

Нагадаємо, у Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку.

Зазначимо, о 23:55 у Повітряних силах попереджали мешканців Черкас про фіксацію руху БПЛА противника у бік міста з південного напрямку.