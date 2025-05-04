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Атака по Черкасах: лунали вибухи, горіли квартири
Росіяни вгатили по місту вночі ударними дронами — працювала ППО. За останніми даними, є постраждалі.
Уночі, 4 травня, окупанти атакували Черкаси. Наразі рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.
Про це повідомили у ДСНС.
«Унаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Загалом постраждала одна людина», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку.
Зазначимо, о 23:55 у Повітряних силах попереджали мешканців Черкас про фіксацію руху БПЛА противника у бік міста з південного напрямку.