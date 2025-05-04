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У Черкасах через атаку дронів РФ сталося одразу кілька пожеж
Росіяни атакували Черкаси ударними безпілотниками, пролунала серія вибухів.
Через атаку дронів у Черкасах сталося одразу кілька пожеж.
Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табунець у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна.
За попередніми даними, травмованих немає.
Усі служби працюють.
Нагадаємо, що раніше у Києві впали уламки дронів: стало відомо, де спалахнули пожежі.
Унаслідок атаки РФ уламки безпілотників впали у кількох районах столиці.