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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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88
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1 хв

У Черкасах через атаку дронів РФ сталося одразу кілька пожеж

Росіяни атакували Черкаси ударними безпілотниками, пролунала серія вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Через атаку дронів у Черкасах сталося одразу кілька пожеж. 

Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табунець у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна. 

За попередніми даними, травмованих немає. 

Усі служби працюють.

Нагадаємо, що раніше у Києві впали уламки дронів: стало відомо, де спалахнули пожежі.

Унаслідок атаки РФ уламки безпілотників впали у кількох районах столиці.

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