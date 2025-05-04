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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
498
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1 хв

У Черкасах пролунала низка вибухів: що трапилося

У Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 4 травня 2025 року у Черкасах пролунала серія вибухів.

Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табунець у повідомленні у соціальних мережах.

“Наслідки з'ясовуємо. В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО. Нагадую: жодних фото та відео”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше росіяни обстріляли Херсон: одна людина загинула.

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