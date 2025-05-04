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У Черкасах пролунала низка вибухів: що трапилося
У Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.
У ніч проти 4 травня 2025 року у Черкасах пролунала серія вибухів.
Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табунець у повідомленні у соціальних мережах.
“Наслідки з'ясовуємо. В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО. Нагадую: жодних фото та відео”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше росіяни обстріляли Херсон: одна людина загинула.