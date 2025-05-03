Загарбники обстріляли Херсон

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Російські загарбники завдали удару по центру Херсона, в результаті чого одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін повідомив, що в результаті ворожого обстрілу ще дві людини отримали поранення.

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Він закликав жителів Херсона утриматись від відвідування площі Свободи та району ЦУМу найближчим днями.

«Прошу всіх херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу. Тут спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні тимчасово відключили світлофори через зростання загрози з боку російських дронів.

Ми раніше інформували, що у Херсоні через атаку російських дронів постраждала лікарня, поранення дістали четверо осіб.