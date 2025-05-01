Наслідки атаки БпЛА на Одесу / © t.me/odeskaODA

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Внаслідок масованої атаки ударних безпілотників на Одесу в ніч проти 1 травня загинуло двоє людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він заявив, що окрім двох загиблих, ще пʼять осіб отримали поранення.

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«Через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Кіпер повідомив, що медики надають постраждалим всю необхідну допомогу, ліквідація наслідків удару триває.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що росіяни в ніч проти 1 травня обстріляли Одещину балістичним озброєнням.