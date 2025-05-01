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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Двоє людей загинуло внаслідок атаки БпЛА на Одесу — ОВА

Ще пʼять осіб отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки БпЛА на Одесу

Наслідки атаки БпЛА на Одесу / © t.me/odeskaODA

Внаслідок масованої атаки ударних безпілотників на Одесу в ніч проти 1 травня загинуло двоє людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він заявив, що окрім двох загиблих, ще пʼять осіб отримали поранення.

«Через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Кіпер повідомив, що медики надають постраждалим всю необхідну допомогу, ліквідація наслідків удару триває.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що росіяни в ніч проти 1 травня обстріляли Одещину балістичним озброєнням.

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