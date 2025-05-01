Оголошене Путіним перемирʼя: експерт пояснив, як діяти Україні

Мусієнко про перемирʼя

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Позиція Україні щодо нового так званого «перемирʼя» на 9 травня може бути такою ж, якою була під час так званого «перемир’я» на Великдень.

Таку думку висловив військовослужбовець Сил тероборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко.

«Тут питання відкрите, у мене немає остаточної відповіді. Радше так, давайте розмежуємо припинення вогню „на папері“ та припинення вогню в реальності. Якщо ми говоримо „на папері“, я схиляюсь до того, що воно так і буде. Я маю на увазі триденне», — сказав Мусієнко.

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Він заявив, що Україна може діяти так само, як було під час «перемирʼя» на Великдень.

«Що президент України скаже, що там, де ворог завдає ударів, ми будемо відповідати, там, де буде тиша, ми не будемо атакувати. Як це було 20 квітня, ми всі бачили», — додав експерт.

Він зазначив, що на деяких ділянках фронту інтенсивність боїв була дійсно знижена. Разом з тим було багато випадків, коли коли ворог продовжував проводити наступальні дії, використовувати FPV-дрони та артилерію.

«Виходячи із формальної точки зору, перемир’я нібито було. Чи може так бути від початку доби 8 травня? Я не виключаю, що реакція України буде така ж сама. Але ми все одно наполягаємо на тому, щоб припинення вогню було щонайменше 30 діб. Це принципово важливо, тому що таке три доби? Що таке одна доба? Що таке кілька годин? Цього абсолютно недостатнє, щоб пересвідчитись в тому, що Росія дійсно прагне припинення вогню і що вони налаштовані серйозно. Потрібен певний час, аби побачити, наскільки це може працювати», — зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому форматі, але для цього держава-агресорка повинна здійснити певні кроки.

Ми раніше інформували, що народний депутат України Єгор Чернєв заявив, що найбільш вірогідний сценарій припинення бойових дій в Україні — закріплення статус-кво на фронті.