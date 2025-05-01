Объявленое Путиным перемирие: эксперт объяснил, как действовать Украине

Мусиенко о перемирии

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Позиция Украины относительно нового так называемого «перемирия» на 9 мая может быть такой же, какой была во время так называемого «перемирия» на Пасху.

Такое мнение высказал военнослужащий Сил терробороны ВСУ военный эксперт Александр Мусиенко.

«Здесь вопрос открыт, у меня нет окончательного ответа. Скорее, давайте разграничим прекращение огня «на бумаге» и прекращение огня в реальности. Если мы говорим "на бумаге", я склоняюсь к тому, что так и будет. Я имею в виду трехдневное», - сказал Мусиенко.

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Он заявил, что Украина может действовать так же, как было во время «перемирия» на Пасху.

«Что президент Украины скажет, что там, где враг наносит удары, мы будем отвечать, там, где будет тишина, мы не будем атаковать. Как это было 20 апреля, мы все видели», – добавил эксперт.

Он отметил, что на некоторых участках фронта интенсивность боев была действительно снижена. Вместе с тем было много случаев, когда враг продолжал проводить наступательные действия, использовать FPV-дроны и артиллерию.

«Исходя из формальной точки зрения, перемирие вроде бы было. Может ли так быть с начала суток 8 мая? Я не исключаю, что реакция Украины будет такой же. Но мы все равно настаиваем на том, чтобы прекращение огня было не менее 30 суток. Это принципиально важно, потому что такое трое суток? Что такое одни сутки? Что такое несколько часов? Этого совершенно недостаточно, чтобы убедиться в том, что Россия действительно стремится к прекращению огня и что они настроены серьезно. Нужно время, чтобы увидеть, насколько это может работать», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ в любом формате, но для этого государство-агрессорка должно предпринять определенные шаги .

Мы ранее информировали, что народный депутат Украины Егор Чернев заявил, что наиболее вероятный сценарий прекращения боевых действий в Украине – закрепление статус-кво на фронте .