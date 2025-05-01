Украина и США подписали соглашение об ископаемых

Украина и США подписали соглашение о ископаемых / © Associated Press

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Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о добыче полезных ископаемых.

Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

Издание пишет, что подписанное соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила информацию о подписании соглашения о недрах с США.

«Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина», — сообщила она.

Соглашение предусматривает, что Украина и США создадут Инвестиционный фонд восстановления Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции.

Свириденко рассказала основные положения подписанного соглашения:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной.

Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.

Равноправное партнерство.

Фонд создается 50/50. Будем управлять этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет преобладать, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Национальная собственность защищена.

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

Никаких долгов.

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс.

Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины.

Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям.

Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Законодательные изменения только точечные.

Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии

Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пункты соглашения, противоречащие украинскому законодательству, были исключены.

Мы ранее информировали, что США и Украина столкнулись «в последнюю минуту с препятствиями» относительно подписания рамочного соглашения о полезных ископаемых.