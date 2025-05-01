Україна та США підписали угоду про копалини / © Associated Press

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Україна та Сполученні Штати підписали угоду щодо видобутку корисних копалин.

Про це йдеться у повідомленні Bloomberg.

Видання пише, що підписана угода надасть США привілейований доступ до нових інвестиційних проектів для розробки природних ресурсів, включаючи алюміній, графіт, нафту та природний газ.

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Міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила інформацію про підписання угоди про надра зі США.

«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна», — повідомила вона.

Угода передбачає, що Україна та США створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції.

Свириденко розповіла основні положення підписаної угоди:

Повна власність і контроль залишаються за Україною.

Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

Рівноправне партнерство.

Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Національна власність захищена.

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

Жодних боргів.

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково — на десятиліття.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій.

Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

Законодавчі зміни — лише точкові.

Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Угода надає податкові гарантії

Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі пункти угоди, які суперечили українському законодавству, виключили.

Ми раніше інформували, що США та Україна зіткнулися «в останню хвилину з перешкодами» щодо підписання рамкової угоди про корисні копалини.