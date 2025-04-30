Угода про копалини під питанням: США останньої миті висунули вимогу — FT

Київ і Вашингтон домовлялись створити інвестиційний фонд для розвитку видобувної галузі та енергетики України / © Associated Press

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США та Україна зіткнулися з «перешкодами в останню хвилину» щодо підписання рамкової угоди про корисні копалини. Київ і Вашингтон домовлялись створити інвестиційний фонд для розвитку видобувної галузі та енергетики України. США наполягають, щоб Україна підписала не лише рамкову угоду, але й детальну — про фонд.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times із посиланням на власні джерела.

Українська сторона стверджує, що документ про фонд має спершу пройти ратифікацію в парламенті. Через це й немає остаточної згоди.

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Що в угоді — деталі підписання США і Україною

Як пише видання, в угоді про копалини, яку сторони мали підписати, і з якою ознайомилася Financial Times, зазначалося, що США та Україна, шляхом розвитку природних ресурсів Києва та створення спільного інвестиційного фонду, «прагнутимуть створити необхідні умови для… збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні».

«Це сталося після того, як Київ отримав значну поступку від адміністрації Трампа про те, що лише майбутня військова допомога буде враховуватися як внесок США в угоду. Перший віце-прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко вилетіла до Вашингтона, щоб підписати угоду з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, повідомили троє українських чиновників», — пише FT.

Але, як повідомляють джерела FT, проблеми виникли, коли літак Свириденко прямував до Вашингтона, а команда Бессента повідомила, що вона має «бути готовою підписати всі угоди або повернутися додому».

Тож наразі у США хочуть, щоб Україна сьогодні, 30 квітня, підписала як рамкову угоду, так і детальну — про фонд, що би стало завершальним етапом підписання повної угоди про корисні копалини, заявили два українські чиновники.

Одна людина, знайома з позицією США, додала, що «переговори не завершилися, оскільки Україна намагалася переглянути умови, узгоджені на вихідних».

За словами джерела, високопосадовці США стурбовані тим, що начебто «це знизить прозорість та підзвітність», але угоду все ж можна підписати вже в середу, якщо Україна повернеться до початкових умов.

«Президент Трамп заявив, що час зробити це зараз, і ми рухаємося з усією швидкістю до досягнення цієї мети. Сполучені Штати прагнуть швидкого укладення цієї життєво важливої ​​угоди та забезпечення міцного миру в Україні», — заявив речник Міністерства фінансів США.

За інформацією FT, в Києві заявили, що не можуть підписати обидва документи без ратифікування парламентом України.

Один український чиновник, який брав участь у переговорах, висловив розчарування США, заявивши, що вони побоюються, що «вони нічим не будуть задоволені».

«Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні», — сказав він.

Також він зазначив, що шанси є «більш-менш кращими за „50 на 50“»

Зазначимо, що 30 квітня вдень прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «наступних 24 годин».

Хоча рамкова угода прямо не пропонує гарантій безпеки США для України, у ній угода названа «виразом ширшого, довгострокового стратегічного узгодження… та відчутною демонстрацією підтримки Сполученими Штатами безпеки, процвітання, реконструкції та інтеграції України у світові економічні системи».

В угоді зазначено, що після її набуття чинності будь-яка нова військова допомога США, «включаючи пожертвування систем озброєння, боєприпасів, технологій або навчання», вважатиметься капітальним внеском Вашингтона.

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