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Угода про корисні копалини зі США: уряд ухвалив важливі рішення
Інвестиційний Фонд буде наповнюватися внесками США та України, а його прибутки будуть реінвестуватись виключно в Україну.
Український уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови, який передбачено так званою «угодою про корисні копалини».
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, в угоду закладено п’ять ключових принципів.
Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».
Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
Денис Шмигаль додав, що Фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.
«Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США», — наголосив український прем’єр-міністр.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомив, що угода між Україною та США щодо корисних копалин наближається до підписання.