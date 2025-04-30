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ТСН у соціальних мережах

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Угода про корисні копалини зі США: уряд ухвалив важливі рішення

Інвестиційний Фонд буде наповнюватися внесками США та України, а його прибутки будуть реінвестуватись виключно в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду / © Telegram/Денис Шмигаль

Український уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови, який передбачено так званою «угодою про корисні копалини».

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в угоду закладено п’ять ключових принципів.

Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».

Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Денис Шмигаль додав, що Фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.

«Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США», — наголосив український прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль повідомив, що угода між Україною та США щодо корисних копалин наближається до підписання.

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